Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Australia moto3 qualification results

Oct 21 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Australia Moto3 Qualification on Saturday 1. Jorge Martin (Spain) Honda 1:37.030 2. Gabriel Rodrigo (Argentina) KTM 1:37.248 3. Joan Mir (Spain) Honda 1:37.411 4. Juanfran Guevara (Spain) KTM 1:37.544 5. Romano Fenati (Italy) Honda 1:37.680 6. Jules Danilo (France) Honda 1:37.710 7. Manuel Pagliani (Italy) Mahindra 1:37.713 8. Aron Canet (Spain) Honda 1:37.743 9. Enea Bastianini (Italy) Honda 1:37.820 10. Tatsuki Suzuki (Japan) Honda 1:37.906