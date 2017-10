Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Malaysia moto3 qualification results

Oct 28 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Malaysia Moto3 Qualification on Saturday 1. Joan Mir (Spain) Honda 2:12.078 2. Jorge Martin (Spain) Honda 2:12.457 3. John McPhee (Britain) Honda 2:12.816 4. Bo Bendsneyder (Netherlands) KTM 2:13.161 5. Gabriel Rodrigo (Argentina) KTM 2:13.165 6. Jules Danilo (France) Honda 2:13.309 7. Livio Loi (Belgium) Honda 2:13.311 8. Romano Fenati (Italy) Honda 2:13.363 9. Enea Bastianini (Italy) Honda 2:13.374 10. Niccolo Antonelli (Italy) KTM 2:13.419