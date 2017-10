Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Australia motogp qualification results

Oct 21 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Australia MotoGP Qualification on Saturday 1. Marc Marquez (Spain) Honda 1:28.386 2. Maverick Vinales (Spain) Yamaha 1:28.719 3. Johann Zarco (France) Yamaha 1:28.744 4. Andrea Iannone (Italy) Suzuki 1:28.937 5. Jack Miller (Australia) Honda 1:28.964 6. Pol Espargaro (Spain) KTM 1:29.030 7. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 1:29.203 8. Aleix Espargaro (Spain) Aprilia 1:29.271 9. Bradley Smith (Britain) KTM 1:29.321 10. Cal Crutchlow (Britain) Honda 1:29.429