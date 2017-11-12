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UPDATE 1-Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Valencia motogp results
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#Motor Sports News
November 12, 2017 / 1:57 PM / Updated 15 hours ago

UPDATE 1-Motorcycling-Motorcycling Grand Prix Valencia motogp results

Reuters Staff

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    Nov 12 (Gracenote) - Results from the Motorcycling Grand Prix Valencia MotoGP on Sunday 
1.  Dani Pedrosa (Spain) Honda            46:08.125 
2.  Johann Zarco (France) Yamaha          46:08.462 
3.  Marc Marquez (Spain) Honda            46:18.986 
4.  Alex Rins (Spain) Suzuki              46:21.692 
5.  Valentino Rossi (Italy) Yamaha        46:21.942 
6.  Andrea Iannone (Italy) Suzuki         46:22.641 
7.  Jack Miller (Australia) Honda         46:25.212 
8.  Cal Crutchlow (Britain) Honda         46:25.355 
9.  Michele Pirro (Italy) Ducati          46:34.067 
10. Tito Rabat (Spain) Honda              46:35.145 
11. Bradley Smith (Britain) KTM           46:38.960 
12. Maverick Vinales (Spain) Yamaha       46:43.137 
13. Danilo Petrucci (Italy) Ducati        46:46.201 
14. Karel Abraham (Czech Republic) Ducati 46:50.113 
15. Hector Barbera (Spain) Ducati         46:55.828

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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