NSE Wholesale Debt Market Trades-Jan 25

Jan 25 (Reuters) - Below is a summary of Thursday’s Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Thursday’s So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 14,362.0 64,049.1 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 69 200 GOVERNMENT SECURITIES Thursday’s So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 7,700.0 33,350.0 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 15 77 NON-GOVERNMENT SECURITIES Thursday’s So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 6,662.0 30,699.1 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 54 123 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 6.79%, 2027 2,500.00 7.49 8.24%, 2027 2,000.00 7.66 Treasury Bill ------------- 317-Days (maturing on) ---------------------- Mar 15, 2018 1,750.00 6.14 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 8.50%,CFL 2019B 2,000.00 8.43 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.53%, PFC 2020 1,050.00 7.68 Corporate Debentures -------------------- 7.50%,HDFC 2018 1,000.00 7.95 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Banks Bond ---------- 7.60%, AXBK 2023* 1 250.00 98.5856 98.5856 98.5856 98.5856 7.9000 Total 1 250.00 Corporate Debentures -------------------- 8.50%, CFL 2019B* 4 2000.00 100.0666 100.0641 100.0641 100.0647 8.4300 7.50%, HDFC 2018* 2 1000.00 99.5838 99.5838 99.5838 99.5838 7.9500 8.25%, HDFC 2018* 1 500.00 100.0857 100.0857 100.0857 100.0857 7.9500 8.45%, HDFC 2025* 1 50.00 102.2900 102.2900 102.2900 102.2900 8.0000 8.25%, TML 2019* 1 600.00 100.4435 100.4435 100.4435 100.4435 7.7700 Total 9 4150.00 Corporate Deep Discount Debentures ---------------------------------- CCFI 2018C (RESET) 11 32.50 117.2140 117.2140 117.2140 117.2140 0.0000 CCFI 2018F (RESET) 13 39.50 118.2976 118.2976 118.2976 118.2976 0.0000 CCFI 2018G (RESET) 10 25.00 118.2633 118.2633 118.2633 118.2633 0.0000 CCFI 2018J (RESET) 1 2.50 113.9333 113.9333 113.9333 113.9333 0.0000 CCFI 2019F (RESET) 1 2.50 145.5967 145.5967 145.5967 145.5967 0.0000 CCFL 2020A (RESET) 1 5.00 120.4424 120.4424 120.4424 120.4424 0.0000 CFIL 2020M (RESET) 1 5.00 122.6663 122.6663 122.6663 122.6663 0.0000 0.00%, SHEB 2020A* 2 400.00 105.4243 105.4243 105.4243 105.4243 8.4200 Total 40 512.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 6.79%, 2027* 3 2500.00 95.3950 95.3576 95.3950 95.3651 7.4888 8.24%, 2027* 2 2000.00 103.7620 103.7620 103.7620 103.7620 7.6550 7.17%, 2028* 2 300.00 99.0650 99.0000 99.0650 99.0217 7.3092 6.68%, 2031* 1 250.00 92.2700 92.2700 92.2700 92.2700 7.5989 8.30%, 2042* 1 300.00 105.9617 105.9617 105.9617 105.9617 7.7550 Total 9 5350.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 8.28%, PFC 2018* 1 500.00 100.2437 100.2437 100.2437 100.2437 7.6000 8.53%, PFC 2020* 2 1050.00 101.7673 101.7673 101.7673 101.7673 7.6800 9.30%, PGC 2029* 1 200.00 109.9962 109.9962 109.9962 109.9962 7.9325 Total 4 1750.00 State Government Development Loan --------------------------------- 7.20%, MAH 2027* 1 150.00 95.3600 95.3600 95.3600 95.3600 7.9017 7.65%, TN 2027* 1 150.00 98.1600 98.1600 98.1600 98.1600 7.9202 7.92%, UP 2028* 1 50.00 100.1100 100.1100 100.1100 100.1100 7.9036 Total 3 350.00 Treasury Bill ------------- 317-Days (maturing on) ---------------------- Mar 15, 2018* 2 1750.00 99.2493 99.2493 99.2493 99.2493 6.1350 Total 2 1750.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Feb 22, 2018* 1 250.00 99.5985 99.5985 99.5985 99.5985 6.1300 Total 1 250.00 (*) Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 