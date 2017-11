Motor racing-Rallying Australia leg 2 classification

Nov 18 (Gracenote) - Leg 2 Classification from the Rally of Australia on Saturday 1. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai 2:05:11.600 2. Jari-Matti Latvala (Finland) Toyota +00:20.100 3. Ott Tanak (Estonia) Ford 00:40.600 4. Craig Breen (Ireland) Citroen 01:05.200 5. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai 01:21.100 6. Sebastien Ogier (France) Ford 01:48.200 7. Stephane Lefebvre (France) Citroen 03:00.200 8. Elfyn Evans (Britain) Ford 03:25.300 9. Esapekka Lappi (Finland) Toyota 04:20.300 10. Nathan Quinn (Australia) Mitsubishi 17:35.200