UPDATE 1-Motor racing-Rallying Australia result

Nov 19 (Gracenote) - Result from the Rally of Australia on Sunday 1. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai 2:35:44.800 2. Ott Tanak (Estonia) Ford +00:22.500 3. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai 00:59.100 4. Sebastien Ogier (France) Ford 02:27.700 5. Elfyn Evans (Britain) Ford 03:05.600 6. Esapekka Lappi (Finland) Toyota 03:49.500 7. Kris Meeke (Britain) Citroen 22:58.400 8. Nathan Quinn (Australia) Mitsubishi 25:03.400 9. Richie Dalton (Ireland) Skoda 25:39.600 10. Dean Herridge (Australia) Subaru 29:52.300 (rank: r = retired, nc = not classified)