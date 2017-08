UPDATE 1-Motor racing-Rallying Italy leg 2 classification

June 10 (Gracenote) - Leg 2 Classification from the Rally of Italy on Saturday 1. Ott Taenak (Estonia) Ford 2:56:37.300 2. Jari-Matti Latvala (Finland) Toyota +00:24.300 3. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai 01:02.200 4. Esapekka Lappi (Finland) Toyota 02:10.800 5. Juho Haenninen (Finland) Toyota 02:42.100 6. Sebastien Ogier (France) Ford 03:26.100 7. Mads Ostberg (Norway) Ford 03:56.000 8. Andreas Mikkelsen (Norway) Citroen 07:47.600 9. Jan Kopecky (Czech Republic) Skoda 09:52.900 10. Eric Camilli (France) Ford 09:53.800