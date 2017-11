UPDATE 4-Soccer-Champions League summaries

Nov 1 (Gracenote) - Summaries from the Champions League matches on Wednesday Wednesday, November 1 Liverpool 3 Mohamed Salah 49, Emre Can 64, Daniel Sturridge 90 Missed penalty: James Milner 53 Maribor 0 Halftime: 0-0;Attendance: 47,957 - - - Sevilla 2 Clement Lenglet 30, Ever Banega 59 Spartak Moscow 1 Ze Luis 78 Halftime: 1-0;Attendance: 38,002 - - - Shakhtar Donetsk 3 Facundo Ferreyra 14, Marlos 17,68 Feyenoord 1 Nicolai Jorgensen 12 Halftime: 2-1;Attendance: 24,570 - - - Napoli 2 Lorenzo Insigne 21, Jorginho 62pen Manchester City 4 Nicolas Otamendi 34, John Stones 48, Sergio Aguero 69, Raheem Sterling 90+2 Halftime: 1-1;Attendance: 44,483 - - - Porto 3 Hector Herrera 13, Danilo Pereira 61, Maxi Pereira 90+3 RB Leipzig 1 Timo Werner 48 Halftime: 1-0;Attendance: 41,616 - - - Tottenham Hotspur 3 Dele Alli 27,56, Christian Eriksen 65 Real Madrid 1 Cristiano Ronaldo 80 Halftime: 1-0;Attendance: 83,782 - - - Borussia Dortmund 1 Raphael Guerreiro 29 APOEL Nicosia 1 Michael Pote 51 Halftime: 1-0;Attendance: 64,500 - - - Besiktas 1 Cenk Tosun 54pen Monaco 1 Rony Lopes 45+1 Halftime: 0-1;Attendance: 39,346 - - - Tuesday, October 31 Manchester United 2 Mile Svilar 45og, Daley Blind 78pen Missed penalty: Anthony Martial 15 Benfica 0 Halftime: 1-0;Attendance: 74,437 - - - FC Basel 1 Luca Zuffi 32 CSKA Moscow 2 Alan Dzagoev 65, Pontus Wernbloom 79 Halftime: 1-0;Attendance: 33,303 - - - Celtic 1 Callum McGregor 74 FC Bayern Munich 2 Kingsley Coman 22, Javi Martinez 77 Halftime: 0-1;Attendance: 58,269 - - - Paris St Germain 5 Marco Verratti 30, Neymar 45+4, Layvin Kurzawa 52,72,78 Anderlecht 0 Halftime: 2-0;Attendance: 46,403 - - - AS Roma 3 Stephan El Shaarawy 1,36, Diego Perotti 63 Chelsea 0 Halftime: 2-0;Attendance: 55,036 - - - Atletico Madrid 1 Thomas Partey 56 Red Card: Stefan Savic 88 Qarabag FK 1 Michel 40 Red Card: Pedro Henrique 59 Halftime: 0-1;Attendance: 55,893 - - - Olympiakos Piraeus 0 Barcelona 0 Halftime: 0-0;Attendance: 31,600 - - - Sporting 1 Bruno Cesar 20 Juventus 1 Gonzalo Higuain 79 Halftime: 1-0;Attendance: 48,442 - - -