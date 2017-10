Soccer-English League Cup 1st round fixtures

Aug 7 (Gracenote) - Fixtures from the English League Cup 1st Round matches on Monday 1st Round Tuesday, August 8 (GMT) Accrington Stanley(IV) v Preston North End(II) (1845) AFC Wimbledon(III) v Brentford(II) (1845) Barnsley(II) v Morecambe(IV) (1845) Birmingham City(II) v Crawley Town(IV) (1845) Bradford City(III) v Doncaster Rovers(III) (1845) Bristol City(II) v Plymouth Argyle(III) (1845) Bristol Rovers(III) v Cambridge United(IV) (1845) Cardiff City(II) v Portsmouth(III) (1845) Coventry City(IV) v Blackburn Rovers(III) (1845) Exeter City(IV) v Charlton Athletic(III) (1845) Fleetwood Town(III) v Carlisle United(IV) (1845) Forest Green Rovers(IV) v Milton Keynes Dons(III) (1845) Grimsby Town(IV) v Derby County(II) (1845) Luton Town(IV) v Ipswich Town(II) (1845) Mansfield Town(IV) v Rochdale(III) (1845) Millwall(II) v Stevenage(IV) (1845) Norwich City(II) v Swindon Town(IV) (1845) Nottingham Forest(II) v Shrewsbury Town(III) (1845) Oxford United(III) v Cheltenham Town(IV) (1845) Peterborough United(III) v Barnet(IV) (1845) Queens Park Rangers(II) v Northampton Town(III) (1845) Rotherham United(III) v Lincoln City(IV) (1845) Scunthorpe United(III) v Notts County(IV) (1845) Sheffield Wednesday(II) v Chesterfield(IV) (1845) Southend United(III) v Newport County(IV) (1845) Wigan Athletic(III) v Blackpool(III) (1845) Wolverhampton Wanderers(II) v Yeovil Town(IV) (1845) Wycombe Wanderers(IV) v Fulham(II) (1845) Reading(II) v Gillingham(III) (1900) 1st Round Wednesday, August 9 (GMT) Colchester United(IV) v Aston Villa(II) (1845) Crewe Alexandra(IV) v Bolton Wanderers(II) (1845) Leeds United(II) v Port Vale(IV) (1845) Oldham Athletic(III) v Burton Albion(II) (1845) Sheffield United(II) v Walsall(III) (1845) 1st Round Thursday, August 10 (GMT) Bury(III) v Sunderland(II) (1845)