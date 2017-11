UPDATE 10-Soccer-English premier league top scorers

Nov 18 (Gracenote) - Top scorers of the English premier league on Saturday 9 Mohamed Salah (Liverpool) 8 Alvaro Morata (Chelsea) Sergio Aguero (Manchester City) Gabriel Jesus (Manchester City) Romelu Lukaku (Manchester United) Harry Kane (Tottenham Hotspur) 7 Raheem Sterling (Manchester City) 6 Alexandre Lacazette (Arsenal) Jamie Vardy (Leicester City) Leroy Sane (Manchester City) 5 Oumar Niasse (Everton) Anthony Martial (Manchester United) 4 Glenn Murray (Brighton and Hove Albion) Wayne Rooney (Everton) Shinji Okazaki (Leicester City) Tammy Abraham (Swansea City) Abdoulaye Doucoure (Watford) Richarlison (Watford) Javier Hernandez (West Ham United)