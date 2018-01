UPDATE 2-Soccer-English premier league top scorers

Dec 31 (Gracenote) - Top scorers of the English premier league on Sunday 18 Harry Kane (Tottenham Hotspur) 17 Mohamed Salah (Liverpool) 13 Raheem Sterling (Manchester City) 12 Sergio Aguero (Manchester City) 10 Alvaro Morata (Chelsea) Wayne Rooney (Everton) Romelu Lukaku (Manchester United) 9 Jamie Vardy (Leicester City) Roberto Firmino (Liverpool) 8 Alexandre Lacazette (Arsenal) Gabriel Jesus (Manchester City) 7 Alexis Sanchez (Arsenal) Philippe Coutinho (Liverpool) 6 Riyad Mahrez (Leicester City) Shinji Okazaki (Leicester City) Kevin De Bruyne (Manchester City) Leroy Sane (Manchester City) Jesse Lingard (Manchester United) Anthony Martial (Manchester United) Charlie Austin (Southampton) Son Heung-Min (Tottenham Hotspur) Abdoulaye Doucoure (Watford)