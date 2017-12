Dec 7 (Gracenote) - Results and standings from the UEFA Europa League Group H matches on Thursday Thursday, December 7 Arsenal (England) 6 BATE Borisov (Belarus) 0 Red Star Belgrade (Serbia) 1 Cologne (Germany) 0 Standings P W D L F A Pts 1 Arsenal 6 4 1 1 14 4 13 2 Red Star Belgrade 6 2 3 1 3 2 9 ------------------------- 3 Cologne 6 2 0 4 7 8 6 4 BATE Borisov 6 1 2 3 6 16 5 1-2: Next round