UPDATE 4-Soccer-World Cup Qualifying European summaries

Oct 7 (Gracenote) - Summaries from the World Cup Qualifying European matches on Saturday Saturday, October 7 Belarus 1 Maksim Volodko 55 Netherlands 3 Davy Proepper 24, Arjen Robben 84pen, Memphis Depay 90+3 Halftime: 0-1; - - - Bulgaria 0 France 1 Blaise Matuidi 3 Halftime: 0-1;Attendance: 16,000 - - - Andorra 0 Portugal 2 Cristiano Ronaldo 63, Andre Silva 86 Halftime: 0-0;Attendance: 3,300 - - - Switzerland 5 Granit Xhaka 18, Fabian Frei 20, Steven Zuber 43,49, Stephan Lichtsteiner 83 Hungary 2 Richard Guzmics 58, Roland Ugrai 89 Halftime: 3-0;Attendance: 32,018 - - - Cyprus 1 Pieros Sotiriou 18 Greece 2 Kostantinos Mitroglou 24, Alexandros Tziolis 26 Halftime: 1-2; - - - Sweden 8 Andreas Granqvist 10pen,67pen, Marcus Berg 18,37,54,71, Mikael Lustig 60, Ola Toivonen 76 Luxembourg 0 Halftime: 3-0;Attendance: 50,022 - - - Faroe Islands 0 Latvia 0 Halftime: 0-0;Attendance: 4,205 - - - Bosnia 3 Haris Medunjanin 30, Edin Visca 39, Dario Dumic 82 Belgium 4 Thomas Meunier 4, Michy Batshuayi 59, Jan Vertonghen 68, Yannick Carrasco 83 Halftime: 2-1; - - - Gibraltar 0 Estonia 6 Siim Luts 10, Mattias Kaeit 30, Sergei Zenjov 38, Joonas Tamm 52,65,77 Halftime: 0-3;Attendance: 712 - - - Friday, October 6 Austria 3 Guido Burgstaller 25, Marko Arnautovic 76, Louis Schaub 89 Serbia 2 Luka Milivojevic 11, Nemanja Matic 83 Halftime: 1-1;Attendance: 42,400 - - - Ireland 2 Daryl Murphy 2,19 Moldova 0 Red Card: Alexandru Gatcan 90+2 Halftime: 2-0; - - - Italy 1 Giorgio Chiellini 40 Macedonia 1 Aleksandar Trajkovski 77 Halftime: 1-0;Attendance: 22,603 - - - Liechtenstein 0 Israel 1 Eitan Tibi 21 Halftime: 0-1;Attendance: 3,458 - - - Spain 3 Rodrigo 16, Isco 23, Thiago 26 Albania 0 Halftime: 3-0; - - - Croatia 1 Mario Mandzukic 57 Finland 1 Pyry Soiri 90 Halftime: 0-0;Attendance: 7,578 - - - Turkey 0 Iceland 3 Johann Berg Gudmundsson 32, Birkir Bjarnason 39, Kari Arnason 49 Halftime: 0-2; - - - Kosovo 0 Ukraine 2 Leart Paqarada 60og, Andriy Yarmolenko 87 Halftime: 0-0; - - - Georgia 0 Wales 1 Tom Lawrence 49 Halftime: 0-0;Attendance: 30,000 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, October 8 Czech Republic v San Marino (1845) Germany v Azerbaijan (1845) Norway v Northern Ireland (1845) Denmark v Romania (1600) Kazakhstan v Armenia (1600) Poland v Montenegro (1600) Lithuania v England (1600) Slovakia v Malta (1600) Slovenia v Scotland (1600) Monday, October 9 Moldova v Austria (1845) Serbia v Georgia (1845) Wales v Ireland (1845) Albania v Italy (1845) Macedonia v Liechtenstein (1845) Israel v Spain (1845) Finland v Turkey (1845) Iceland v Kosovo (1845) Ukraine v Croatia (1845)