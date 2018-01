Tennis: Australian Open order of play on Monday

MELBOURNE (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the first day of the Australian Open on Monday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

7-Jelena Ostapenko (Latvia) v Francesca Schiavone (Italy)

5-Venus Williams (U.S.) v Belinda Bencic (Switzerland)

3-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Dennis Novak (Austria)

Not before 0800GMT

1-Rafa Nadal (Spain) v Victor Estrella Burgos (Dominican Republic)

23-Daria Gavrilova (Australia) v Irina Falconi (U.S.)

MARGARET COURT ARENA

13-Sloane Stephens (U.S.) v Zhang Shuai (China)

Matthew Ebden (Australia) v 16-John Isner (U.S.)

Samantha Stosur (Australia) v Monica Puig (Puerto Rico)

Not before 0800GMT

Mihaela Buzarnescu (Romania) v 2-Caroline Wozniacki (Denmark)

Kevin King (U.S.) v 15-Jo-Wilfried Tsonga (France)

Hisense Arena

Sofia Kenin (U.S.) v 12-Julia Goerges (Germany)

Timea Babos (Hungary) v 10-CoCo Vandeweghe (U.S.)

Vasek Pospisil (Canada) v 6-Marin Cilic (Croatia)

Not before 0745GMT

17-Nick Kyrgios (Australia) v Rogerio Dutra Silva (Brazil)