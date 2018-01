Unicredit, bond senior non preferred sarà da 1,5 mld, ordini 4,25 mld-Ifr

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - È stato fissato in 1,5 miliardi di euro, a fronte di ordini per oltre 4,25 miliardi alla chiusura dei book, l‘importo del bond senior non preferred a 5 anni lanciato oggi da Unicredit, il primo per la banca e il primo in assoluto in Italia di questa categoria.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il titolo -- con scadenza gennaio 2018 -- verrà prezzato nel pomeriggio ad un premio di 70 punti base sopra midswap.

