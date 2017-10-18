Oct 18 (Reuters) - AUMANN AG :DGAP-ADHOC: AUMANN AG ACQUIRES AUTOMATION SPECIALIST USK AND ANNOUNCES PRELIMINARY RESULTS.REVENUES IN FIRST NINE MONTHS GROW BY 24.1% TO EUR140.3 MILLION.9MTH EBIT GROWS BY 26.4% TO EUR15.1 MILLION COMPARED TO SAME PERIOD IN PREVIOUS YEAR.9MTH ORDER INTAKE AMOUNTS TO EUR135.3 MILLION.BASED ON ACQUISITION OF USK, EXPECTED CONSOLIDATED REVENUES FOR FULL YEAR 2017 GROW TO MORE THAN EUR210 MILLION.EBIT FOR FULL YEAR IS CURRENTLY EXPECTED TO BE ABOVE EUR20 MILLION AND THEREFORE LOWER THAN PREVIOUSLY FORECAST.
Full Article
Oct 18 (Reuters) - MBB SE ::SUBSIDIARY AUMANN AG <<>> ACQUIRES AUTOMATION SPECIALIST USK AND MODIFIES THE FORECAST FOR THE YEAR 2017.AS A RESULT OF ACQUISITION OF USK, ANNUALISED REVENUE OF MBB GROUP AMOUNTS TO MORE THAN EUR450 MLN.
Full Article