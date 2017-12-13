Dec 13 (Reuters) - AMICA SA ::SAID ON TUESDAY THAT IT SUBMITTED ON NOV. 30 AN OFFER TO ACQUIRE AN ASSEMBLY LINE IN SPAIN FROM EDESA INDUSTRIAL S.L. .THE POTENTIAL TAKEOVER OF THE ASSEMBLY LINE FOR LARGE HOUSEHOLD APPLIANCES WOULD BE UNDERTAKEN FOR 3 MILLION EUROS BY AMICA'S UNIT BASED IN SPAIN .ITS UNIT WOULD ALSO RECEIVE THE RIGHT TO SELL AGD APPLIANCES UNDER THE EDESA BRAND IN SPAIN AND PORTUGAL FOR ADDITIONAL 2 MILLION EUROS.AMICA PLANS TO FUND THE TRANSACTION OF THE TOTAL VALUE OF 5 MILLION EUROS FROM ITS OWN FUNDS.THE OFFER IS VALID UNTIL FEB. 28, 2018.
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Nov 30 (Reuters) - AMICA SA ::SAID ON WEDNESDAY THAT ITS Q3 NET PROFIT WAS 22.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 34.7 MILLION ZLOTYS.Q3 OPERATING PROFIT WAS 30.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 45.6 MILLION ZLOTYS.Q3 REVENUE WAS 705.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 649.9 MILLION ZLOTYS.
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Awbud SA :Signs a letter of intent (LOI) with Amica SA for the construction of a warehouse in Wronki, Poland, for 12.8 million zlotys ($3.4 million) net.
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