Nov 8 (Reuters) - ASTARTA HOLDING N.V. ::REPORTED ON TUESDAY Q3 NET PROFIT EUR 1.6 MLN VS EUR 3.4 MLN YR AGO.Q3 OPERATING PROFIT EUR 6.3 MLN VS EUR 12.7 MLN YR AGO.Q3 REVENUE EUR 98.4 MLN VS EUR 68.7 MLN YR AGO.9-MONTH EBITDA EUR 111.7 MLN VS EUR 129.0 MLN YR AGO.