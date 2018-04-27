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Budimex SA (BDXP.WA)

BDXP.WA on Warsaw Stock Exchange

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27 Apr 2018
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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Budimex Q1 Net Profit Down At 63.3 Mln Zlotys
Friday, 27 Apr 2018 

April 27 (Reuters) - BUDIMEX SA ::Q1 REVENUE 1.34 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.05 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q1 NET PROFIT 63.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 85.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q1 OPERATING PROFIT 83.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 110.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

Budimex 273.1 Mln Zloty Offer Chosen Most Favorable In Tender By GDDKiA
Tuesday, 17 Apr 2018 

April 17 (Reuters) - BUDIMEX SA ::SAYS CO'S 273.1 MILLION ZLOTY OFFER CHOSEN MOST FAVORABLE IN TENDER BY GENERAL DIRECTOR FOR NATIONAL ROADS AND MOTORWAYS (GDDKIA).  Full Article

Ferrovial To Build Dam In Poland For 215 Mln Euros
Monday, 4 Dec 2017 

Dec 4 (Reuters) - FERROVIAL SA ::SAYS BUDIMEX AND FERROVIAL AGROMAN TO BUILD DAM IN SOUTHWEST OF POLAND FOR 215 MILLION EUROS (903 MILLION ZLOTYS).  Full Article

Budimex In Consortium Signs 734.8 Million Zloty Net Deal
Thursday, 30 Nov 2017 

Nov 30 (Reuters) - Budimex Sa ::IN CONSORTIUM SIGNS 734.8 MILLION ZLOTY NET DEAL FOR COMPLETION OF CONSTRUCTION OF FLOOD PROTECTION TANK.CONTRACT HAS BEEN SIGNED WITH REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ IN GLIWICE.CONSORTIUM CONSISTS OF CO (LEADER WITH 95% PARTICPATION) AND FERROVIAL AGROMAN SA.ON NOV. 17 INFORMED THAT ITS OFFER WAS CHOSEN AS THE MOST FAVOURABLE nFWN1NN0VG.  Full Article

Budimex 734.9 mln zloty net offer in consortium chosen as most favorable
Friday, 17 Nov 2017 

Nov 17 (Reuters) - BUDIMEX SA ::ITS 734.9 MILLION ZLOTY NET OFFER IN CONSORTIUM CHOSEN AS MOST FAVORABLE, CO AS LEADER TO GET 95 PERCENT FROM DEAL.  Full Article

Budimex 28.8 mln zloty net offer chosen as most favorable
Friday, 17 Nov 2017 

Nov 17 (Reuters) - BUDIMEX SA ::ITS 28.8 MILLION ZLOTY NET OFFER FOR CONSTRUCTION OF ROAD NO. 677 CHOSEN AS MOST FAVORABLE.  Full Article

Budimex wants to pay dividend, sees challenge in workforce shortage
Wednesday, 25 Oct 2017 

Oct 25 (Reuters) - BUDIMEX SA ::THE COMPANY'S EQUITY POSITION ALLOWS TO ALLOCATE THE WHOLE PROFIT ON DIVIDEND PAYMENTS SAYS CEO DARIUSZ BLOCHER ON THE PRESS CONFERENCE DEVOTED TO COMMENT ON Q3 RESULTS .AFTER 9-MONTH VALUE OF CONTRACTS SIGNED BY THE COMPANY AMOUNTS TO 4.5 BILLION ZLOTYS AND VALUE OF TENDERS IN WHICH COMPANY'S OFFERS WERE CHOSEN AS THE MOST FAVORABLE TOTALS TWO BILLION ZLOTYS."IN THE FOURTH QUARTER WE EXPECT VERY STRONG SALES. THIS WILL BE ONE OF THE BETTER QUARTERS THIS YEAR. PROFITABILITY WILL NOT BE 14% BUT CLOSE TO AVERAGE," CEO SAYS.DURING NEXT YEAR THE COMPANY WANTS TO HIRE AROUND 1,000 EMPLOYEES, MAINLY PHYSICAL WORKERS .DURING THREE QUARTERS OF THIS YEAR BUDIMEX EMPLOYED NEARLY 550 PEOPLE."THE BIGGEST CHALLENGE FOR THE INDUSTRY NEXT YEAR WILL BE THE LACK OF RESOURCES, BOTH MACHINES AND ABOVE ALL PEOPLE, AND WE DO NOT REALLY SEE HOW TO SOLVE IT WITHOUT POLITICAL SUPPORT TO ENCOURAGE EMPLOYEES FROM OTHER COUNTRIES TO COME TO POLAND AND TO STAY HERE," CEO ADDS."WE FACE BIG PROBLEMS WITH THE PURCHASE OF SOME MATERIALS AND IN GENERAL WITH THE AVAILABILITY OF MATERIALS AND THEIR LOGISTICS, WITH LOOSE MATERIALS IN PARTICULAR. THE CAPACITY OF POLISH RAILWAYS HAS DRAMATICALLY DECREASED," SAYS BLOCHER."THIS YEAR THE RESULTS ARE GOOD. THE NEXT YEAR (...) BECAUSE OF THIS PRESSURE, IF THE ORDERING PARTIES WILL NOT BE ABLE TO COMPENSATE IT TO US, AND THE CONTRACT TERMS INDICATE THAT THEY WON'T, THEN THE PRESSURE ON THE MARGINS WILL BE VERY, VERY HUGE," HE ADDS.  Full Article

Budimex Q3 net profit up at 142.4 million zlotys
Wednesday, 25 Oct 2017 

Oct 25 (Reuters) - BUDIMEX SA ::Q3 OPERATING PROFIT 177.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 130.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 NET PROFIT 142.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 105.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 REVENUE 1.83 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.68 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

Minox signs LoI with Budimex on around 35 mln zloty deal
Friday, 20 Oct 2017 

Oct 20 (Reuters) - MINOX SA ::SIGNS LETTER OF INTENT WITH BUDIMEX SA <<>> ON AROUND 35 MILLION ZLOTY DEAL ON BUILDING MATERIALS DELIVERY.  Full Article

Budimex terminates contract with Vistal Gdynia
Wednesday, 18 Oct 2017 

Oct 18 (Reuters) - VISTAL GDYNIA SA ::BUDIMEX SA <<>> TERMINATES CONTRACT WITH CO AND CALLS CO TO PAY CONTRACTUAL PENALTIES OF 11.5 MILLION ZLOTYS.  Full Article

Budimex SA News

BRIEF-Comarch Gets Additional Works Under Contract With Budimex

* SAYS GETS ADDITIONAL WORKS UNDER CONTRACT WITH BUDIMEX, INCREASING ITS VALUE BY 2.7 MILLION ZLOTYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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Earnings vs. Estimates

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