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Inter Cars SA (CARP.WA)

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27 Apr 2018
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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Inter Cars plans FY 2017 Dividend Of 0.71 Zloty/shr
Wednesday, 18 Apr 2018 

April 18 (Reuters) - Inter Cars SA ::MANAGEMENT PROPOSES FY 2017 DIVIDEND OF 0.71 ZLOTY PER SHARE OR 10.1 MILLION ZLOTYS IN TOTAL.  Full Article

Inter Cars FY Net Profit Down At 216.4 Mln Zlotys
Tuesday, 17 Apr 2018 

April 18 (Reuters) - INTER CARS SA ::REPORTED ON TUESDAY FY NET PROFIT OF 216.4 MILLION ZLOTYS ON FY REVENUE OF 6.91 BILLION ZLOTYS, IN LINE WITH PRELIMINARY RESULT PUBLISHED ON MARCH 12 nL8N1QU0NN.FY EBITDA 360.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 370.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.WEAKER FINANCIAL RESULTS DUE TO TOO HIGH OPERATING COSTS, ADDITIONAL LOGISTIC COSTS AND INCREASE IN THE VOLUME OF LOGISTICS OPERATIONS.SEES POSSIBILITY FOR FURTHER DEVELOPMENT IN POLAND AND ABROAD AND PLANS TO OPEN DOZENS OF FOREIGN BRANCHES.PLANS TO INCREASE SALE OF TYRES IN B2C SEGMENT IN 2018.EXPECTS TO CONTINUE TO GROW IN 2018 AT A FASTER PACE THAN THE MARKET, BOTH IN POLAND AND ABROAD.  Full Article

Inter Cars Dec. Revenue Up 4.5% YoY
Tuesday, 9 Jan 2018 

Jan 9 (Reuters) - INTER CARS SA ::DEC. REVENUE AT 402.6 MILLION ZLOTYS, UP 4.5 PERCENT YOY.FY 2017 REVENUE AT 5.32 BILLION ZLOTYS, UP 11.2 PERCENT YOY.  Full Article

Inter Cars Nov. Revenue Up 12.4 Percent YOY
Friday, 8 Dec 2017 

Dec 8 (Reuters) - Inter Cars SA ::NOV. REVENUE 512.9 MILLION ZLOTYS, UP 12.4 PERCENT YOY.  Full Article

Inter Cars Q3 net profit down at 60 mln zlotys
Tuesday, 21 Nov 2017 

Nov 21 (Reuters) - INTER CARS SA ::SAID ON MONDAY THAT ITS Q3 NET PROFIT WAS 60.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 67.5 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO.Q3 REVENUE WAS 1.77 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.49 BILLION ZLOTYS A YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT WAS 83.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 85.7 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO.  Full Article

Inter Cars Sept. sales up 13.6 pct YR/YR
Tuesday, 10 Oct 2017 

Oct 10 (Reuters) - INTER CARS SA ::REPORTED ON MONDAY SEPTEMBER SALES OF 453 MILLION ZLOTYS, UP 13.6 PCT YEAR-ON-YEAR.  Full Article

Inter Cars May revenue up 16.5 pct yoy
Thursday, 8 Jun 2017 

June 8 (Reuters) - INTER CARS SA ::SAID ON WEDNESDAY THAT ITS MAY REVENUE WAS 462.7 MILLION ZLOTYS, UP 16.5 PERCENT YEAR ON YEAR.  Full Article

Inter Cars Q1 net profit up to 53.0 mln zlotys
Tuesday, 23 May 2017 

May 23 (Reuters) - INTER CARS SA ::SAID ON MONDAY THAT ITS Q1 REVENUE WAS 1.56 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.30 BILLION ZLOTYS A YEAR AGO .Q1 NET PROFIT WAS 53.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 50.9 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO .Q1 OPERATING PROFIT WAS 66.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 67.7 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO .COSTS OF SALE AND GENERAL MANAGEMENT INCREASES IN Q1 BY 20.7 PCT YOY DUE TO LOGISTICS OPERATIONS BASED ON SIMULTANEOUS.FUNCTIONING OF 2 CENTRAL STORES.  Full Article

Inter Cars Nov. revenue up 27.9 pct YoY
Monday, 12 Dec 2016 

Inter Cars SA :Said on Friday that its November revenue was at 456.0 million zlotys, up 27.9 percent year on year.  Full Article

WDX offer chosen by Inter Cars Hungary
Friday, 5 Aug 2016 

WDX SA : Its 3.2 million zloty ($829,209) offer for implementation of distribution and storage of goods system chosen by Inter Cars Hungary .Inter Cars Hungary belongs to Inter Cars group Full Article

Inter Cars SA News

BRIEF-Inter Cars Signs Term Sheet Agreement With Liberty Motors

* SAID ON WEDNESDAY THAT IT SIGNED TERM SHEET AGREEMENT WITH LIBERTY MOTORS SA ON JOINT INVESTMENT

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Earnings vs. Estimates

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