Edition:
India

Emperia Holding SA (EMP.WA)

EMP.WA on Warsaw Stock Exchange

99.20PLN
27 Apr 2018
Change (% chg)

-0.60zł (-0.60%)
Prev Close
99.80zł
Open
99.80zł
Day's High
99.80zł
Day's Low
99.20zł
Volume
2,874
Avg. Vol
13,433
52-wk High
105.00zł
52-wk Low
74.23zł

Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

IPOPEMA 72 FIZAN Sells Its 9.35% Stake In Emperia Holding
Monday, 23 Apr 2018 

April 23 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA ::IPOPEMA 72 FIZAN SELLS ITS 9.35% STAKE IN CO, AFTER TRANSACTION IPOPEMA 72 FIZAN DOES NOT OWN ANY SHARES OF CO.  Full Article

Maxima Buys 11.6 Mln Of Emperia's Shares In Tender Offer
Wednesday, 18 Apr 2018 

April 18 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA :MAXIMA GRUPE HAS PURCHASED 11.6 MILLION OF EMPERIA'S SHARES IN THE TENDER OFFER, INTERMEDIARY IN TENDER SAID ON TUESDAY.MAXIMA GRUPE ANNOUNCED TENDER OFFER FOR 12.3 MILLION SHARES OF EMPERIA HOLDING IN NOV. 2017 nL8N1NU0KM.  Full Article

93.66 Pct Of Emperia Shares Subscribed For In Tender
Thursday, 12 Apr 2018 

April 12 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA :FOLLOWING THE TENDER OF MAXIMA GRUPE FOR THE COMPANY'S SHARES, 11.6 MILLION OF SHARES REPRESENTING 93.66 PCT OF SHARE CAPITAL HAVE BEEN SUBSCRIBED FOR, MAXIMA SAYS ON THURSDAY .MAXIMA GRUPE ANNOUNCED TENDER OFFER FOR 12,342,027 SHARES OF EMPERIA HOLDING IN NOV. 2017 nL8N1NU0KM.  Full Article

Emperia Holding: Stokrotka March Prelim Revenue Up 21.6% YoY
Wednesday, 4 Apr 2018 

April 4 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA ::ITS UNIT'S, STOKROTKA, MARCH PRELIM REVENUE FROM SALES OF GOODS AT 259 MILLION ZLOTYS, UP AROUND 21.6% YOY.ITS UNIT'S, STOKROTKA, Q1 PRELIM REVENUE FROM SALES OF GOODS AT 678 MILLION ZLOTYS, UP AROUND 15.6% YOY.  Full Article

Emperia Holding: Stokrotka Dec. Prelim Revenue Up 11.9% YoY
Wednesday, 3 Jan 2018 

Jan 3 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA ::ITS UNIT'S, STOKROTKA, DEC. PRELIM REVENUE FROM SALES OF GOODS AT 251 MILLION ZLOTYS, UP AROUND 11.9 PERCENT YOY.ITS UNIT'S Q4 REVENUE FROM SALES OF GOODS AT 682 MILLION ZLOTYS, UP 11.4% YOY.ITS UNIT'S, STOKROTKA, PRELIM FY 2017 REVENUE FROM SALES OF GOODS AT 2.52 BILLION ZLOTYS, UP 8.4 PERCENT YOY.  Full Article

Emperia Holding: Stokrotka Nov. Prelim Revenue Up 10.6% YoY
Monday, 4 Dec 2017 

Dec 4 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA ::ITS UNIT'S, STOKROTKA, NOV. PRELIM REVENUE FROM SALES OF GOODS AT 205 MILLION ZLOTYS, UP AROUND 10.6% YOY.  Full Article

Proposed purchase price in tender offer reflects fair value of Emperia Holding - management
Friday, 24 Nov 2017 

Nov 24 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA ::MANAGEMENT SAYS PROPOSED PURCHASE PRICE IN TENDER OFFER REFLECTS FAIR VALUE OF CO.  Full Article

Maxima Grupe to announce tender offer for Emperia Holding at min. PLN 100/shr
Friday, 24 Nov 2017 

Nov 24 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA ::SAID ON THURSDAY THAT IT HAS SIGNED AN INVESTMENT AGREEMENT WITH LITHUANIAN COMPANY MAXIMA GRUPE, UAB.MAXIMA GRUPE ON NOV. 24 WILL ANNOUNCE A TENDER OFFER FOR 100% SHARES OF THE COMPANY PRICED AT LEAST AT 100 ZLOTYS PER SHARE.IPOPEMA 72 FIZAN AND ALTUS 29 FIZ SIGNED COMMITMENTS TO RESPOND TO THE TENDER OFFER WITH RESPECT TO SHARES REPRESENTING C. 21% OF THE SHARE CAPITAL OF EMPERIA.THE COMPANY'S MANAGEMENT BOARD COMMITTED NOT TO RECOMMEND DIVIDEND PAYMENT FOR 2017.ARTUR KAWA AND JAROSLAW WAWERSKI, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, BELIEVE THAT THE EXECUTION AND IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT AGREEMENT WITH MAXIMA IS ATTRACTIVE TO THE COMPANY'S SHAREHOLDERS."THANKS TO THE NEW INVESTOR, STOKROTKA WILL BE ABLE TO EXPAND EVEN FASTER NOT ONLY DUE TO THE ORGANIC GROWTH OF THE CHAIN ITSELF, BUT ALSO THROUGH MERGERS AND ACQUISITIONS", EMPERIA CEO DARIUSZ KALINOWSKI SAID.THE PRICE TO BE OFFERED IN A TENDER OFFER REPRESENTS A 29.1% PREMIUM TO THE CLOSING PRICE ON MAY 8, THE DAY PRECEDING EMPERIA'S ANNOUNCEMENT ON STARTING THE SEARCH FOR AN INVESTOR, A 6.5% PREMIUM TO THURSDAY'S CLOSING PRICE AND RESPECTIVELY 9.4% AND 14.4% PREMIUM TO 3- AND 6-MONTH VOLUME-WEIGHTED AVERAGES.TENDER OFFER IS SUBJECT TO CUSTOMARY ANTI-TRUST APPROVAL AND CERTAIN OTHER CONDITIONS.ROTHSCHILD ACTED AS A SOLE FINANCIAL ADVISOR TO EMPERIA IN THE TRANSACTION.GREENBERG TRAURIG GRZESIAK ACTED AS LEGAL ADVISOR AND PWC PROVIDED VENDOR REPORTS.  Full Article

Emperia Holding Q3 net profit falls to 3.4 mln zlotys
Tuesday, 14 Nov 2017 

Nov 14 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA ::SAID ON MONDAY THAT ITS Q3 REVENUE WAS 645.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 585.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT WAS 6.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 19.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 NET PROFIT WAS 3.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 16.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

Emperia Holding in talks with Maxima Grupe as potential strategic investor
Tuesday, 7 Nov 2017 

Nov 7 (Reuters) - EMPERIA HOLDING SA ::STARTS TALKS WITH MAXIMA GRUPE UAB AS POTENTIAL STRATEGIC INVESTOR.  Full Article

Emperia Holding SA News

BRIEF-Emperia Receives Copy Of Lawsuit For Annulment Of Its Resolution

* SAID ON MONDAY THAT IT HAS RECEIVED FROM COURT IN WARSAW A COPY OF A LAWSUIT FILED BY EUROCASH AGAINST THE COMPANY

» More EMP.WA News

Earnings vs. Estimates

» More Financials