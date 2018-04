April 25 (Reuters) - FABRYKI MEBLI FORTE SA ::PRELIM Q1 REVENUE AT 295 MILLION ZLOTYS, UP 0.6% YOY.PRELIM Q1 EBITDA 23 MILLION ZLOTYS VERSUS 25 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.PRELIM Q1 EBIT AT 16 MILLION ZLOTYS, DOWN 61% YOY.