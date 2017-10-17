Oct 17 (Reuters) - General Electric Co :Co, Concept Laser, Arcam AB have signed MoU with GKN to collaborate on additive manufacturing.Agreement includes provision of additive machines and services to GKN, allowing them to be a GE Additive production partner.GKN also becomes a non-exclusive preferred AM powder supplier to GE Additive, affiliated companies.
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Oct 13 (Reuters) - Gkn Plc ::TRADING UPDATE FOR PERIOD SINCE HALF YEAR RESULTS ANNOUNCEMENT ON 26 JULY 2017.NOW EXPECTS MANAGEMENT PROFIT BEFORE TAX FOR 2017 TO BE SLIGHTLY ABOVE 2016.HAS BEEN MADE AWARE OF TWO PROBABLE CLAIMS WHICH ARE EXPECTED TO RESULT IN A CHARGE OF AROUND £40 MILLION IN Q4.MADE AWARE OF TWO PROBABLE CLAIMS WHICH ARE EXPECTED TO RESULT IN A CHARGE OF AROUND £40 MILLION IN Q4 OF 2017.ONE RELATES TO GKN AEROSPACE AND OTHER GKN DRIVELINE.OVERALL IN Q3, GROUP ACHIEVED GOOD ORGANIC SALES GROWTH.BOTH CLAIMS ARE COMMERCIALLY SENSITIVE WITH NO ADDITIONAL INFORMATION DISCLOSABLE AT THIS TIME.CLAIMS ARE COMMERCIALLY SENSITIVE WITH NO ADDITIONAL INFORMATION DISCLOSABLE AT THIS TIME..WITH GKN DRIVELINE CONTINUING TO OUTPERFORM MARKET AND GKN AEROSPACE DELIVERING SALES SLIGHTLY UP ON PRIOR YEAR.GROUP TRADING MARGIN IN Q3 WAS LOWER THAN COMPARABLE PERIOD IN PRIOR YEAR.GROUP TRADING MARGIN IN Q3 WAS LOWER THAN COMPARABLE PERIOD IN PRIOR YEAR.IN COMMERCIAL AEROSPACE, Q3 SALES WERE MARGINALLY DOWN WHILST MILITARY SALES WERE UP COMPARED TO PRIOR YEAR.GKN DRIVELINE CONTINUED TO DELIVER GOOD Q3 SALES WELL AHEAD OF GLOBAL INDUSTRY PRODUCTION RATES THAT WERE UP 2%.GKN AEROSPACE. CURRENT TRADING IN Q3 HAS BEEN DISAPPOINTING.GKN POWDER METALLURGY'S ORGANIC SALES GROWTH CONTINUED IN Q3.GKN DRIVELINE'S TRADING PROFIT CONTINUES TO BEAR ADDITIONAL COSTS OF RAW MATERIALS AND EDRIVE INVESTMENTS.
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