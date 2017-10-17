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GKN PLC (GKN.L)

GKN.L on London Stock Exchange

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20 Oct 2017
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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

‍GE Additive signed MoU with GKN PLC for additive manufacturing​
Tuesday, 17 Oct 2017 

Oct 17 (Reuters) - General Electric Co :Co, Concept Laser, Arcam AB have signed MoU with GKN to collaborate on additive manufacturing​.Agreement includes provision of additive machines and services to GKN, allowing them to be a GE Additive production partner​.‍GKN also becomes a non-exclusive preferred AM powder supplier to GE Additive, affiliated companies​.  Full Article

GKN expects higher FY management profit before tax
Friday, 13 Oct 2017 

Oct 13 (Reuters) - Gkn Plc ::TRADING UPDATE FOR PERIOD SINCE HALF YEAR RESULTS ANNOUNCEMENT ON 26 JULY 2017​.NOW EXPECTS MANAGEMENT PROFIT BEFORE TAX FOR 2017 TO BE SLIGHTLY ABOVE 2016​.‍HAS BEEN MADE AWARE OF TWO PROBABLE CLAIMS WHICH ARE EXPECTED TO RESULT IN A CHARGE OF AROUND £40 MILLION IN Q4​.MADE AWARE OF TWO PROBABLE CLAIMS WHICH ARE EXPECTED TO RESULT IN A CHARGE OF AROUND £40 MILLION IN Q4 OF 2017​.‍ONE RELATES TO GKN AEROSPACE AND OTHER GKN DRIVELINE​.‍OVERALL IN Q3, GROUP ACHIEVED GOOD ORGANIC SALES GROWTH​.‍BOTH CLAIMS ARE COMMERCIALLY SENSITIVE WITH NO ADDITIONAL INFORMATION DISCLOSABLE AT THIS TIME​.‍CLAIMS ARE COMMERCIALLY SENSITIVE WITH NO ADDITIONAL INFORMATION DISCLOSABLE AT THIS TIME.​.‍WITH GKN DRIVELINE CONTINUING TO OUTPERFORM MARKET AND GKN AEROSPACE DELIVERING SALES SLIGHTLY UP ON PRIOR YEAR​.‍GROUP TRADING MARGIN IN Q3 WAS LOWER THAN COMPARABLE PERIOD IN PRIOR YEAR​.‍GROUP TRADING MARGIN IN Q3 WAS LOWER THAN COMPARABLE PERIOD IN PRIOR YEAR​.‍IN COMMERCIAL AEROSPACE, Q3 SALES WERE MARGINALLY DOWN WHILST MILITARY SALES WERE UP COMPARED TO PRIOR YEAR​.‍GKN DRIVELINE CONTINUED TO DELIVER GOOD Q3 SALES WELL AHEAD OF GLOBAL INDUSTRY PRODUCTION RATES THAT WERE UP 2%​.‍GKN AEROSPACE. CURRENT TRADING IN Q3 HAS BEEN DISAPPOINTING​.‍GKN POWDER METALLURGY'S ORGANIC SALES GROWTH CONTINUED IN Q3​.‍GKN DRIVELINE'S TRADING PROFIT CONTINUES TO BEAR ADDITIONAL COSTS OF RAW MATERIALS AND EDRIVE INVESTMENTS​.  Full Article

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GKN PLC News

UK engineer GKN considers split into two - Sunday Times

LONDON, Oct 21 British engineering group GKN is considering splitting into two listed companies comprising its aerospace and auto component divisions, the Sunday Times reported, without citing sources.

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