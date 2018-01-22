Jan 22 (Reuters) - IMPEXMETAL ::SAYS ITS MAJORITY SHAREHOLDER, BORYSZEW <<>>, HAS DEMANDED TO CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF IMPEXMETAL'S SHAREHOLDERS (EGM) .BORYSZEW REQUESTED TO CONVENE THE EGM TO VOTE AMONG OTHERS ON THE RETIREMENT OF IMPEXMETAL'S OWN SHARES AND LOWERING ITS SHARE CAPITAL.BORYSZEW WOULD ALSO LIKE TO VOTE ON CHANGING RESOLUTION OF SHAREHOLDERS' MEETING OF JUNE 15, 2016 ON GRANTING THE AUTHORISATION TO MANAGEMENT OVER AN INCREASE IN RESERVE CAPITAL PURPOSED FOR BUYING BACK IMPEXMETAL'S OWN SHARES.THE EGM WOULD ALSO VOTE ON DIVESTING ORGANISED PART OF THE COMPANY IN THE FORM OF ALUMINIUM KONIN.THE MAJORITY SHAREHOLDER ALSO PLANS TO AUTHORISE CHANGES IN IMPEXMETAL SUPERVISORY BOARD AND CHARTER.
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Jan 16 (Reuters) - KREZUS SA , BORYSZEW , IMPEXMETAL ::BORYSZEW AND ITS UNIT IMPEXMETAL SAID ON MONDAY THAT THEY HAVE RECEIVED AN OFFER FROM KREZUS FOR AN ACQUISITION OF WALCOWNIA METALI DZIEDZICE (WMD) FOR 160 MILLION ZLOTYS.KREZUS SAYS THAT THE FINAL PRICE WOULD BE SET AFTER DUE DILIGENCE CHECKS AND THE COMPANY PLANS TO PAY FOR THE TRANSACTION FROM AN INVESTMENT LOAN AND OWN FUNDS.BORYSZEW AND IMPEXMETAL INFORMED THAT THEY HAVE JOINED PRELIMINARY TALKS WITH KREZUS BUT THAT NO DECISION HAS BEEN MADE YET REGARDING THE POTENTIAL TRANSACTION.ALL THREE FIRMS ARE CONTROLLED BY THE POLISH BUSINESSMAN RYSZARD KARKOSIK.
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Jan 11 (Reuters) - IMPEXMETAL SA ::SAID ON WEDNESDAY THAT IT RECEIVED INFORMATION FROM BORYSZEW SA <<>> ABOUT POTENTIAL INTEREST OF INVESTOR IN A TAKEOVER OF ALUMINIUM KONIN PLANT .MANAGEMENT TEAM DECIDED TO COOPERATE WITH BORYSZEW, CO'S PARENT COMPANY, ON REVISION OF STRATEGIC OPTIONS DURING WHICH CONDITIONS OF POTENTIAL TRANSACTION MIGHT BE SETTLED .
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Jan 3 (Reuters) - BORYSZEW SA ::SAID ON TUESDAY THAT IT HAS DECIDED TO REVOKE ITS FINANCIAL FORECAST FOR 2017.ITS MANAGEMENT PLANS TO INCLUDE IN ITS CONSOLIDATED FY 2017 FINANCIAL STATEMENTS THE RISKS RELATED TO THE TAX CONTROL PROCEEDINGS AT ITS INDIRECTLY OWNED UNIT, ZM SILESIA SA.IN MARCH 2017, THE COMPANY SAW FY 2017 EBITDA OF 539.7 MILLION ZLOTYS AND NET PROFIT OF 305.5 MILLION ZLOTYS nFWN1H602M.TAX AUTHORITIES HAVE INITIALLY DETERMINED FOR ZM SILESIA THE AMOUNT OF VAT TAX DUE FOR SOME MONTHS OF 2012 AT ABOUT 29 MILLION ZLOTYS.ACCORDING TO THE TAX REGULATOR ZM SILESIA DID NOT KEEP DUE DILIGENCE IN VERIFYING THE TAX RELIABILITY OF SOME OF ITS SUPPLIERS WHO DID NOT PAY THE DUE VAT TAX.CONSEQUENTLY, ACCORDING TO THE TAX REGULATOR, ZM SILESIA DID NOT HAVE THE RIGHT TO REDUCE THE TAX DUE FOR INPUT TAX SHOWN ON INVOICES ISSUED BY THESE CONTRACTORS.SAID ZM SILESIA INTENDS TO DEFEND ITS POSITION ON LACK OF ANY TAX ARREAR FOR THAT YEAR.IMPEXMETAL SAID ON TUESDAY IT ALSO WILL INCLUDE IN ITS FY 2017 FINANCIAL STATEMENTS THE RISKS RELATED TO THE TAX CONTROL PROCEEDINGS AT ZM SILESIA.
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Nov 10 (Reuters) - IMPEXMETAL SA ::Q3 NET PROFIT 44.7 MILLION ZLOTYS VERSUS 49.1 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 REVENUE 839.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 724.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT 63.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 67.3 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.
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IMPEXMETAL SA:The EGM of business partners of SPV Silesia Sp. z o. o. resolved to liquidate the company.Owns through its units 100 pct of SPV Silesia.The liquidation is to be udertaken to simplify the company's group structure.
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