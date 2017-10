Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 3 4,790.67 5,195.00 4,243.00 -- Year Ending Mar-18 3 5,728.67 5,791.00 5,697.00 6,544.50 Year Ending Mar-19 3 6,698.33 7,363.00 5,958.00 8,155.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 3 0.44 0.52 0.37 -- Year Ending Mar-18 3 0.60 0.64 0.55 0.60 Year Ending Mar-19 3 0.64 0.76 0.45 0.87 LT Growth Rate (%) 1 0.90 0.90 0.90 --