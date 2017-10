Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 12 7,797.75 7,883.41 7,661.00 -- Year Ending Mar-18 13 8,000.00 8,155.00 7,830.55 7,775.03 Year Ending Mar-19 14 8,336.46 8,676.00 8,002.00 8,093.43 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 13 0.12 0.13 0.11 -- Year Ending Mar-18 14 0.14 0.17 0.13 0.15 Year Ending Mar-19 15 0.18 0.22 0.14 0.18 LT Growth Rate (%) 1 30.05 30.05 30.05 8.55