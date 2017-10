Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 2 2,729.60 2,770.94 2,688.27 -- Year Ending Mar-18 3 3,068.13 3,208.00 2,913.93 2,670.55 Year Ending Mar-19 3 3,267.28 3,479.00 3,045.02 2,669.16 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 0.25 0.26 0.24 -- Year Ending Mar-18 4 0.31 0.33 0.30 0.25 Year Ending Mar-19 4 0.34 0.36 0.32 0.26