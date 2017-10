Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 10 41,991.20 43,728.40 40,428.50 35,461.10 Year Ending Dec-18 10 46,524.80 48,865.00 40,551.60 37,902.70 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 11 1.17 1.35 0.86 0.60 Year Ending Dec-18 11 1.42 1.72 0.89 0.65 LT Growth Rate (%) 1 55.99 55.99 55.99 16.70