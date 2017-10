Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 3 2,032.33 2,057.00 1,997.00 -- Year Ending Mar-18 3 2,218.05 2,234.00 2,197.15 2,211.50 Year Ending Mar-19 4 2,303.57 2,369.00 2,238.30 2,291.08 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 0.63 0.65 0.60 -- Year Ending Mar-18 4 0.87 0.93 0.82 0.81 Year Ending Mar-19 5 0.94 1.05 0.84 0.86