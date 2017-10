Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 8 11,848.90 18,523.50 9,685.00 -- Year Ending Jun-18 9 11,146.60 14,029.00 9,315.00 18,833.80 Year Ending Jun-19 9 10,763.40 13,870.00 9,306.99 18,558.70 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 9 0.71 0.78 0.67 -- Year Ending Jun-18 10 0.63 0.73 0.53 0.82 Year Ending Jun-19 10 0.61 0.78 0.47 0.87 LT Growth Rate (%) 2 -3.93 -1.10 -6.77 5.47