Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 1 7,901.00 7,901.00 7,901.00 -- Year Ending Mar-18 4 8,169.98 8,229.00 8,041.00 9,814.00 Year Ending Mar-19 4 8,696.20 9,376.80 8,351.00 10,277.80 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 2 0.40 0.48 0.33 -- Year Ending Mar-18 5 0.39 0.52 0.30 0.51 Year Ending Mar-19 5 0.42 0.59 0.37 0.53