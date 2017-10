Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 11 218,626.00 243,793.00 199,660.00 179,283.00 Year Ending Dec-18 11 220,219.00 238,088.00 204,346.00 183,586.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.26 0.26 0.26 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.14 0.14 0.14 -- Year Ending Dec-17 12 0.65 1.00 0.51 0.31 Year Ending Dec-18 12 0.69 1.16 0.43 0.34