Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 13 4,403.37 4,897.00 3,716.00 3,972.50 Quarter Ending Mar-18 11 3,913.93 4,474.00 2,862.00 -- Year Ending Dec-17 23 17,113.10 17,963.00 15,894.00 14,866.70 Year Ending Dec-18 23 18,016.50 19,825.00 15,302.00 15,867.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 1.25 1.79 0.82 1.08 Quarter Ending Mar-18 9 1.28 2.10 0.76 -- Year Ending Dec-17 20 6.14 7.36 5.06 3.82 Year Ending Dec-18 23 6.27 7.93 4.17 4.26 LT Growth Rate (%) 3 16.64 29.34 7.70 24.06