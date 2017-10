Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 18 9,641.00 10,148.00 9,309.06 9,144.82 Year Ending Dec-18 18 11,081.80 12,034.00 10,295.00 9,408.32 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 19 0.56 0.65 0.47 0.48 Year Ending Dec-18 19 0.76 0.91 0.64 0.52 LT Growth Rate (%) 2 22.76 26.00 19.52 10.73