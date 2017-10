Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 94,222.00 94,222.00 94,222.00 357,570.00 Year Ending Dec-17 20 370,665.00 378,633.00 364,809.00 367,228.00 Year Ending Dec-18 20 388,123.00 401,021.00 366,921.00 378,107.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 21 0.25 0.27 0.22 0.27 Year Ending Dec-18 21 0.28 0.31 0.23 0.30 LT Growth Rate (%) 3 11.05 16.31 7.90 10.36