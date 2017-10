Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 937.21 949.00 928.90 1,116.95 Quarter Ending Mar-18 1 1,010.15 1,010.15 1,010.15 -- Year Ending Dec-17 8 3,705.29 3,902.00 3,477.00 3,551.14 Year Ending Dec-18 9 4,595.27 5,199.00 4,237.00 4,108.09 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.01 0.05 -0.03 0.06 Quarter Ending Mar-18 1 0.23 0.23 0.23 -- Year Ending Dec-17 10 0.13 0.56 -0.19 0.21 Year Ending Dec-18 8 0.37 0.73 0.16 0.40