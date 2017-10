Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 4,442.64 4,600.34 4,284.93 -- Quarter Ending Mar-18 1 5,478.76 5,478.76 5,478.76 -- Year Ending Dec-17 5 20,354.00 20,560.00 20,149.60 21,149.00 Year Ending Dec-18 5 21,265.30 22,184.00 20,843.20 21,454.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.19 0.31 0.12 -- Quarter Ending Mar-18 2 0.36 0.37 0.35 -- Year Ending Dec-17 6 1.08 1.25 0.96 1.12 Year Ending Dec-18 6 1.18 1.42 1.01 1.21