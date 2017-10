Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 19 159,121.00 175,547.00 146,392.00 178,232.00 Year Ending Dec-18 19 173,453.00 201,207.00 154,222.00 198,051.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.21 0.21 0.21 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.28 0.28 0.28 -- Year Ending Dec-17 23 0.85 0.90 0.82 0.86 Year Ending Dec-18 22 0.89 1.00 0.71 0.91 LT Growth Rate (%) 2 1.67 2.21 1.14 2.67