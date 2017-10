Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 16 126,776.00 130,714.00 121,435.00 128,391.00 Year Ending Dec-18 16 138,602.00 143,846.00 130,238.00 142,100.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 16 0.57 0.79 0.36 0.63 Year Ending Dec-18 17 0.55 0.89 0.30 0.68