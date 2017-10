Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 17 284,906.00 292,614.00 279,743.00 288,226.00 Year Ending Dec-18 17 318,394.00 352,998.00 297,838.00 324,522.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 18 1.88 1.98 1.78 1.87 Year Ending Dec-18 18 2.13 2.31 1.97 2.14 LT Growth Rate (%) 3 12.66 18.10 9.88 15.72