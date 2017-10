Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 8,884.87 9,097.61 8,636.00 -- Year Ending Dec-17 22 34,429.70 38,113.00 32,204.00 28,697.30 Year Ending Dec-18 23 36,888.80 46,985.00 29,491.70 30,600.30 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.20 0.21 0.19 -- Year Ending Dec-17 23 0.71 0.92 0.47 0.58 Year Ending Dec-18 24 0.91 1.32 0.49 0.73 LT Growth Rate (%) 2 48.11 53.01 43.20 28.60