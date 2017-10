Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 3,822.42 4,089.53 3,263.69 0.00 Quarter Ending Mar-18 1 5,033.12 5,033.12 5,033.12 -- Year Ending Dec-17 19 17,582.70 18,651.60 16,360.50 18,498.40 Year Ending Dec-18 19 19,665.80 21,194.90 17,248.00 21,000.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.05 0.06 0.04 -- Quarter Ending Mar-18 2 0.10 0.11 0.09 -- Year Ending Dec-17 20 0.29 0.34 0.26 0.31 Year Ending Dec-18 20 0.33 0.40 0.26 0.35 LT Growth Rate (%) 3 16.99 24.90 12.05 16.61