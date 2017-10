Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 142,719.00 142,719.00 142,719.00 -- Year Ending Dec-17 20 547,719.00 572,222.00 490,145.00 560,773.00 Year Ending Dec-18 20 594,269.00 620,612.00 511,569.00 600,859.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.14 0.14 0.13 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.19 0.19 0.19 -- Year Ending Dec-17 27 0.58 0.63 0.55 0.53 Year Ending Dec-18 27 0.62 0.71 0.53 0.55 LT Growth Rate (%) 1 10.17 10.17 10.17 1.66