Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 207.45 210.00 204.90 196.00 Quarter Ending Mar-18 2 198.37 199.74 197.00 -- Year Ending Dec-17 7 793.63 799.00 783.00 781.33 Year Ending Dec-18 8 856.36 883.08 848.00 832.28 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.03 0.04 0.02 0.03 Quarter Ending Mar-18 1 0.03 0.03 0.03 -- Year Ending Dec-17 7 0.13 0.14 0.12 0.11 Year Ending Dec-18 8 0.14 0.15 0.13 0.12