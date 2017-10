Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 17 5,053.64 5,272.00 4,943.00 6,135.38 Year Ending Dec-18 17 5,286.30 5,539.00 5,040.00 6,652.65 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 17 0.25 0.33 0.22 0.36 Year Ending Dec-18 17 0.27 0.34 0.24 0.40 LT Growth Rate (%) 1 5.53 5.53 5.53 10.75