Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 7 1,912.81 2,557.74 1,708.00 2,120.32 Year Ending Dec-18 7 2,095.71 2,837.38 1,840.00 2,542.09 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 6 0.33 0.37 0.29 0.38 Year Ending Dec-18 6 0.36 0.43 0.30 0.46 LT Growth Rate (%) 1 16.31 16.31 16.31 20.46