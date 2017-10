Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 8 215,851.00 220,000.00 210,334.00 211,853.00 Year Ending Dec-18 8 244,171.00 249,744.00 237,323.00 236,212.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 10 0.56 0.58 0.53 0.48 Year Ending Dec-18 10 0.62 0.68 0.56 0.53 LT Growth Rate (%) 1 10.40 10.40 10.40 -10.00