Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 138,297.00 138,297.00 138,297.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 150,264.00 150,264.00 150,264.00 -- Year Ending Mar-17 5 337,440.00 343,200.00 330,000.00 -- Year Ending Mar-18 4 386,125.00 391,000.00 380,000.00 349,880.00 Year Ending Mar-19 5 398,720.00 409,600.00 376,000.00 350,650.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 90.39 90.39 90.39 -- Quarter Ending Mar-18 1 101.80 101.80 101.80 -- Year Ending Mar-17 5 147.73 157.14 140.90 -- Year Ending Mar-18 5 194.97 204.80 183.10 158.03 Year Ending Mar-19 6 206.11 223.10 182.90 160.96 LT Growth Rate (%) 1 19.27 19.27 19.27 9.60