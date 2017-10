Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 450,560.00 458,953.00 441,973.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 479,983.00 479,983.00 479,983.00 -- Year Ending Mar-17 12 1,552,830.00 1,584,000.00 1,491,700.00 -- Year Ending Mar-18 12 1,605,570.00 1,630,000.00 1,580,000.00 1,647,080.00 Year Ending Mar-19 11 1,679,050.00 1,750,000.00 1,615,200.00 1,675,470.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 37.94 39.48 36.40 -- Quarter Ending Mar-18 2 27.20 32.50 21.90 -- Year Ending Mar-17 12 111.89 125.54 102.90 -- Year Ending Mar-18 12 109.19 125.50 88.00 93.84 Year Ending Mar-19 11 115.49 127.08 91.67 94.69 LT Growth Rate (%) 2 -2.11 7.00 -11.21 2.83